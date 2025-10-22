Menu
Oportunidade

"Super Quarta" da Funsat oferece vagas imediatas em Campo Grande

Há oportunidades para açougueiro, atendente de lojas e mercados, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, estoquista, frentista, mecânico de automóveis e motorista de caminhão

22 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove a Super Quarta (22) com o intuito de facilitar a contratação de novos profissionais para 170 empresas em Campo Grande. São oferecidas 1.289 vagas distribuídas entre 139 diferentes profissões.

Como parte da 67ª edição do Emprega CG, entre 13h e 16h, três empresas Guatós, Burger King e Supermercado Nunes, estarão realizando entrevistas imediatas para o preenchimento de 200 vagas. No momento da retirada da senha de atendimento, o candidato recebe um catálogo com todas as oportunidades disponíveis.

Das vagas gerais, mais da metade não exigem experiência prévia. Entre as funções abertas estão: ajudante de obras (2), ajudante de serralheiro (2), atendente de lanchonete (34), auxiliar de cozinha (24), operador de caixa (69), operador financeiro (50) e vendedor de serviços (8), entre outras.

Para participar, é necessário que o cadastro do trabalhador na Funsat esteja atualizado, indicando a área de interesse. Esse procedimento pode ser realizado no momento do atendimento.

Há também vagas em áreas como açougueiro (16), atendente de lojas e mercados (19), auxiliar de lavanderia (16), auxiliar de limpeza (140), estoquista (12), frentista (10), mecânico de automóveis e caminhões (2), motorista de caminhão (16), operador de telemarketing ativo (100) e repositor de supermercado (40).

A Funsat também oferta de 81 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em 10 diferentes funções, como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (20), auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (5), auxiliar administrativo (3), e outras.

Serviço

A sede da Funsat, que fica na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, está com atendimento das 7h às 17h. 

