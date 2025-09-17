"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta quarta-feira (17), vagas para 188 empresas de Campo Grande, abrangendo 149 diferentes áreas de atuação. Além das vagas disponíveis, a Funsat realiza mais uma edição do evento “Super Quarta”, com recrutamentos imediatos para três grandes empresas.

Das 13h às 16h, o evento "Super Quarta" acontece na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. As equipes de Recursos Humanos do Assaí Atacadista, Grupo Mais Farmácias e Tomazelli estarão presentes para realizar entrevistas e preencher mais de 200 vagas urgentes.

Os interessados podem retirar o catálogo com as vagas disponíveis ao retirar a senha na recepção da Funsat.

Quadro geral

Entre as oportunidades, destacam-se as seguintes vagas: atendente barista (10), auxiliar de cozinha (28), auxiliar de limpeza (63), auxiliar de logística (60), consultor de vendas (10), motorista de caminhão (22) e 168 vagas para operador de caixa.

Das oportunidades que não exigem experiência são para: alimentação de linha de produção (15 vagas), esteticista (6), operador de telemarketing ativo (100), repositor de mercadorias (58), servente de obras (14) e vendedor de serviços (8).

Para o público PCD, são oferecidas 11 vagas: atendente de loja (5), auxiliar de limpeza (3), porteiro (2) e uma vaga para almoxarife. Mais informações estão disponíveis no guichê nº 1, no piso térreo da Funsat.

