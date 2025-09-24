Menu
Oportunidade

Super Seleção da Funsat oferta 1.345 vagas em 146 profissões

Existem oportunidades que não exigem experiência prévia e exclusivas para PcD

24 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza nesta quarta-feira (24) a “Super Seleção”, com 1.345 vagas de emprego em 146 funções, oferecidas por 172 empresas. O atendimento será das 7h às 17h, sem intervalo.

Entre as vagas, estão: açougueiro (11), atendente de clínica médica (2), auxiliar de cozinha (40), auxiliar de limpeza (115), carregador de caminhão (5), estoquista (13), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), operador de caixa (103) e operador financeiro (50).

Das 1.345 vagas, 912 não exigem experiência prévia, em áreas como atendente de padaria (4), costureira (34), operador de telemarketing ativo (100), repositor de mercadorias (61), servente de obras (14) e vendedor interno (3).

Para PCD (Pessoa com Deficiência), há 85 vagas exclusivas, com funções como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (29), carregador de caminhão (5), atendente de loja (4) e repositor de mercadorias (2).

Informações: (67) 4042-0585 (ramais 5800 e 5841) ou Instagram @funsat.cg. O trabalhador pode se candidatar presencialmente na Funsat, Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. 

