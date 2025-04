Supermercados da Capital abrem 400 vagas exclusivas para pessoas com 50 anos ou mais

Supermercados Comper e Fort Atacadista estão com 2 mil vagas de emprego abertas para a terceira edição da Semana da Contratação 50+. A iniciativa acontecerá entre os dias 28 de abril e 3 de maio com oportunidades distribuídas por todos os estados onde o grupo atua: Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

No Mato Grosso do Sul estão disponíveis 400 oportunidades. Os interessados, com ou sem experiência, podem se candidatar para vagas nas áreas administrativas e operacionais.

Os candidatos podem participar presencialmente, comparecendo às unidades das redes Supermercados Comper ou Fort Atacadista, das 8h às 11h ou das 13h às 17h, levando documentos pessoais e o currículo. Há também a opção de inscrição online, clicando aqui.

Além de salários compatíveis com o mercado, os contratados terão acesso a seguro de vida, vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar), plano odontológico, empréstimo consignado, descontos no Vuon Card, além de convênios com o Sesc e com empresas parceiras nas áreas de saúde, educação e lazer.

Outro destaque é o Programa Acolhe GP, que oferece suporte social gratuito com atendimento especializado.

