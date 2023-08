Suzano abre 8 vagas para suas operações em Ribas do Rio Pardo; Saiba mais

A Suzano, referência na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com oito vagas abertas para operações em Ribas do Rio Pardo, no interior de Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, por meio da Plataforma de Oportunidades da empresa. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de agosto.

Mecânico(a) Especialista - Para concorrer é preciso ter ensino fundamental completo; CNH categoria “B” válida, e experiência de 2 a 5 anos na área de Manutenção. São 3 vagas. Clique aqui.

Operador(a) de Usinagem II. Para concorrer é preciso ter ensino médio completo ou ensino técnico em áreas correlatas; ter conhecimento de leitura de desenho e tabelas de técnicas; também é importante conhecimento em manutenção básica e em manuseio de instrumentos de medição; é necessário que as pessoas interessadas sejam proativas, eficientes e dinâmicas. São 5 vagas. Clique aqui.

Mais detalhes sobre os processos seletivos estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável.

Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore.

