Suzano abre inscrições para programa de estágio com 18 vagas para MS; confira

A Suzano está com inscrições abertas para o seu programa de Estágio Superior, “Raízes do Futuro”. Com 150 vagas disponíveis, os interessados podem atuar em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Pará, Bahia e Espírito Santo.

Para Mato Grosso do Sul são 18 vagas ofertadas, sendo 11 para a Unidade de Três Lagoas e 7 para a Unidade de Ribas do Rio Pardo.

Para Três Lagoas, as vagas contemplam as seguintes áreas de atuação: Genética e Melhoramento Florestal; Manutenção; Marketing e Comunicação; Desenvolvimento Socioambiental; Engenharia de Processos; Meio Ambiente Industrial; Saúde, Segurança e Qualidade de Vida, Silvicultura e Finanças e Relação com Investidores.

Já em Ribas do Rio Pardo, as áreas de atuação são: Colheita Florestal, Meio Ambiente Industrial, Florestal e Silvicultura.

As vagas são voltadas à estudantes do Ensino Superior com formatura prevista entre julho de 2026 e dezembro de 2027. Para concorrer, é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade.

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do(a) candidato(a) com a cultura da empresa –, desafios, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com a liderança Suzano.

As inscrições estão abertas até dia 14 de maio, e devem ser feitas por aqui. O resultado será divulgado em junho de 2025, com previsão de início das atividades em agosto deste ano.

