Suzano abre processos seletivos para vagas em Ribas do Rio Pardo e TrÃªs Lagoas

Ribas do Rio Pardo

As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual, e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano ( https://suzano.gupy.io/ ).

Em Ribas do Rio Pardo, há duas vagas abertas para Assistente de Operações Florestais e Supervisor(a) de Operações Florestais – Viveiro.

A maior produtora de celulose, a Suzano, está com três processos seletivos abertos para a contratação de funcionários em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

