Suzano oferece vagas de emprego em Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

A Suzano está com seis processos seletivos abertos para suas operações em Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. As inscrições estão disponíveis para todos os interessados, sem discriminação de gênero, idade, origem, deficiência ou orientação sexual, por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Em Brasilândia, há vaga para Operador(a) de Máquinas Florestais. Em Ribas do Rio Pardo, estão abertas as oportunidades para Analista de Operações Logísticas Júnior, Operador(a) de Harvester e Operador(a) de Forwarder. Já em Três Lagoas, a empresa oferece vagas para Analista de Planejamento Financeiro Sênior – Industrial e Técnico(a) de Operações Florestais II – Malha Viária.

Confira abaixo a lista completa das vagas e os links para as inscrições. Nos links, é possível obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga, funções e benefícios oferecidos pela Suzano:

Brasilândia

Operador(a) de Máquinas Florestais - inscrições até 22/08/2025: Página da vaga | Operador(a) de Máquinas Florestais

Ribas do Rio Pardo

Analista de Operações Logísticas Júnior - inscrições até 25/08/2025: Página da vaga | Analista de Operações Logísticas Júnior

Operador(a) de Harvester - inscrições até 31/08/2025: Página da vaga | Operador(a) de Harvester

Operador(a) de Forwarder - inscrições até 14/10/2025: Página da vaga | Operador(a) de Forwarder

Três Lagoas

Analista de Planejamento Financeiro Sênior – Industrial - inscrições até 24/08/2025: Página da vaga | Analista de Planejamento Financeiro Sênior – Industrial

Técnico(a) de Operações Florestais II - Malha Viária - inscrições até 25/08/2025: Página da vaga | Técnico(a) de Operações Florestais II - Malha Viária

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas.

Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa

