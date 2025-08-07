Suzano realiza processos seletivos em quatro municípios de MS

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, está com cinco processos seletivos abertos para atender suas operações em Mato Grosso do Sul. As vagas são para atuação nos municípios de Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.
As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência ou orientação sexual, e devem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano: https://suzano.gupy.io/.
As oportunidades são nas seguintes áreas e nas respectivas cidades:
-
Manutenção – vaga para Retificador(a) Corrente em Água Clara;
-
Operação de Máquinas Florestais – em Brasilândia;
-
Manutenção Elétrica – Técnico(a) de Manutenção Elétrica I em Ribas do Rio Pardo;
-
Qualidade – Consultor(a) de Qualidade em Três Lagoas;
-
Logística – Analista de Logística Pleno, também em Três Lagoas.
A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas.
Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.