Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Suzano realiza processos seletivos em quatro municípios de MS

Empresa oferece vagas em Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. Inscrições estão disponíveis online

07 agosto 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Empresa abriu várias vagasEmpresa abriu várias vagas   (Divulgação/Suzano)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, está com cinco processos seletivos abertos para atender suas operações em Mato Grosso do Sul. As vagas são para atuação nos municípios de Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência ou orientação sexual, e devem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano: https://suzano.gupy.io/.

As oportunidades são nas seguintes áreas e nas respectivas cidades:

  • Manutenção – vaga para Retificador(a) Corrente em Água Clara;

  • Operação de Máquinas Florestais – em Brasilândia;

  • Manutenção Elétrica – Técnico(a) de Manutenção Elétrica I em Ribas do Rio Pardo;

  • Qualidade – Consultor(a) de Qualidade em Três Lagoas;

  • Logística – Analista de Logística Pleno, também em Três Lagoas.

A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas.

Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
Oportunidade
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Oportunidade
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Oportunidade
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Oportunidade
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Oportunidade
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em MS nesta semana
Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres
Oportunidade
Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres
Foto: PMCG
Oportunidade
Sextou com climinha de carteira assinada? Confira as vagas da Funsat na Capital
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab tem 682 vagas de emprego para esta quinta-feira na Capital; confira
Foto: Divulgação
Oportunidade
'Super Quarta' conta com 2.180 vagas de empregos disponíveis na Funsat

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS