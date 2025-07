Suzano tem vagas para atuação em Ribas do Rio Pardo e Três Lagos

As inscrições para os processos seletivos da Suzano estão com inscrições abertas para funções nos polos de Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/).

Em Ribas do Rio Pardo, as pessoas interessadas poderão concorrer a vagas para Analista Pleno de Facilities – Nutrição, Mecânico(a) de Máquinas Florestais II, Operador(a) de Máquinas Florestais – Colheita e Técnico(a) de Manutenção em Instrumentação II – Instrumentação e Automação.

Já em Três Lagoas, as oportunidades são para Analista Sênior de Meio Ambiente Florestal e Analista Pleno de Recursos Humanos – Treinamento e Desenvolvimento de Operações.

Nas página de inscrição é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

Os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas.

Ribas do Rio Pardo

Analista pleno de Facilities - Nutrição - inscrições até 12/07/2025: Página da vaga | Analista pleno de Facilities - Nutrição

Mecânico(a) de Máquinas Florestais II - inscrições até 13/07/2025: Página da vaga | Mecânico(a) de máquinas florestais II

Operador(a) de Máquinas Florestais - Colheita - inscrições até 13/07/2025: Página da vaga | Operador(a) de máquinas florestais - Colheita

Técnico(a) de Manutenção em Instrumentação II – Equipe de Instrumentação e Automação - inscrições até 14/07/2025

Três Lagoas

Analista sênior de Meio Ambiente Florestal - inscrições até 12/07/2025: Página da vaga | Analista Sênior de Meio Ambiente Florestal

Analista Pleno de Recursos Humanos – Treinamento e Desenvolvimento de Operações - inscrições até 15/07/2025: Página da vaga | Analista Pleno de Recursos Humanos

