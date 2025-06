Suzano tem vagas para profissionais atuarem em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

Três processos seletivos para contratação de pessoal estão abertos para atender a demanda da Suzano em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

Os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação,. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas em Mato Grosso do Sul e em outras unidades da Suzano no Brasil, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa. Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades.

Ribas do Rio Pardo - Analista de Suprimentos Pleno – Materiais de Manutenção, Reparo e Operações Industriais

Para participar os(as) candidatos(as) devem ter Ensino Superior completo e disponibilidade para atuar no modelo híbrido, com quatro dias presenciais por semana em qualquer unidade fabril da Suzano. É necessário ter sólida experiência em gestão de categorias, negociação e construção de estratégias voltadas para materiais industriais. Vivência no desenvolvimento de fornecedores no setor automotivo é considerado um diferencial. Além disso, é obrigatório o domínio do Pacote Office e inglês avançado. As inscrições seguem até o dia 22 de junho e podem ser feitas pelo link: https://suzano.gupy.io/jobs/9339326?jobBoardSource=gupy_public_page

Ribas do Rio Pardo - Soldador(a) – Oficina Florestal.

Interessados(as) precisam ter Ensino Fundamental completo, curso de solda e experiência comprovada em soldas MIG, TIG e eletrodo. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho pelo link: https://suzano.gupy.io/jobs/9093264?jobBoardSource=gupy_public_page

Três Lagoas - Operador(a) Abastecimento Madeira II – Logística Florestal.

Os(as) interessados(as) devem ter Ensino Fundamental completo, experiência comprovada como Operador(a) de Grua ou Operador(a) de Máquinas Florestais – Forwarder -, além de possuir CNH categoria B. É importante ter disponibilidade para atuar em turnos e escalas, bem como residir em Três Lagoas (MS). As inscrições para esta vaga seguem até o dia 26 de junho e podem ser feitas pelo link: https://suzano.gupy.io/jobs/9356343?jobBoardSource=gupy_public_page

