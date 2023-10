TCE-MS reabre inscrições para concurso com salário de até R$ 37,5 mil

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) reabriu nesta terça-feira (10), as inscrições do concurso público para o cargo de procurador de contas substituto, com salários que chegam até R$ 37.589,95.

O concurso é para a ocupação de três vagas, sendo necessário que o interessado tenha formação em Direito e pelo menos três anos de exercício de atividade jurídica.

As provas serão divididas em prova escrita objetiva, prova escrita discursiva, prova oral, investigação social, avaliação de sanidade física e mental e avaliação de títulos.

As inscrições estão abertas no site da Cebraspe , banca organizadora do concurso, até esta sexta-feira (13), e a taxa de inscrição no concurso é de R$ 320,83.

O edital de divulgação das datas e locais de realização das provas será disponibilizado em 21 de novembro, e o resultado do concurso será divulgado no ano que vem.

