Termina na quarta-feira inscrição para seleção de médicos pediatras no HR

As inscrições para a contratação de médicos pediatras para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, por meio de processo seletivo da Funsau (Fundação Serviços de Saúde) terminam nesta quarta-feira (5).

Estão sendo oferecidas 17 vagas para reforçar o atendimento na unidade hospitalar.

O período de inscrição começou no dia 28 de março com os candidatos podendo enviar os documentos para avaliação curricular. "Buscamos reforçar o quadro de profissionais no sentido de garantir o atendimento de qualidade aos nossos pacientes", disse Marielle Alves Corrêa, diretora-presidente do hospital.

Conforme o edital, os contratados deverão cumprir 12 horas semanais e o período de contratação será de até um ano, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo.

Clique aqui e confira mais informações sobre o edital - entre as páginas 96 e 104.

