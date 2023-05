TJ abre vagas para estagiários do curso de Direito em Rio Negro

O TJ-MS está com vagas abertas para estagiários do curso de Direito, que buscam uma primeira oportunidade de trabalho, no município de Rio Negro, a 153 quilômetros de Campo Grande. As matrículas para a seleção começaram nesta quarta-feira (10), vão até o dia 16 deste mês e devem ser feitas na secretaria do Foro da comarca, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas.

As provas serão realizadas no dia 24 de maio, das 13h30 às 16h30, no Fórum do município, que fica na Rua 9 de Maio, 305. A prova será composta de 10 questões de conhecimentos específicos e 10 questões de língua portuguesa.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O caderno de provas será liberado aos candidatos após 60 minutos do início da prova.

O gabarito das provas objetivas será divulgado a partir 18 horas do dia 24 de maio e a listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados será afixada no átrio do prédio do Fórum a partir das 13 horas do dia 25 de maio.

Os melhores avaliados na prova formarão cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão de Pessoas. As vagas serão preenchidas gradativamente, de acordo com o interesse da Administração, observada a listagem de classificação geral dos estudantes selecionados.

