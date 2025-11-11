TJMS abre inscrições para estágio na comarca de Sidrolândia

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado na comarca de Sidrolândia, destinado a acadêmicos do curso superior de Direito. As inscrições seguem até o dia 29 de novembro e deverão ser realizadas presencialmente, na Secretaria da Direção do Fórum, localizada na Rua Targino de Souza Barbosa, nº 855, Centro, entre o período das 12 às 19 horas.

A prova será aplicada no dia 5 de dezembro, às 14 horas, na sala de treinamento do Cartório Eleitoral local, situada na Rua Minas Gerais, nº 1346, Centro.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva, a ser administrado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Podem se inscrever acadêmicos que estejam regularmente matriculados no curso de Direito.

O exame será composto por 20 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Direito, além de uma redação de tema a ser disponibilizado durante o exame.

De acordo com o edital, 10% do total de vagas a serem preenchidas ficam reservadas para pessoas com deficiência (PcDs).

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. O estagiário cumprirá jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, conforme regulamentação vigente.

