Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil

Fundação Getulio Vargas (FGV) e o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul organizarão conjuntamente o certame

12 agosto 2025 - 14h10Vinícius Santos

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), presidido pelo desembargador Dorival Renato Pavan, lançou o edital do 34º Concurso Público para o cargo de juiz substituto. São oferecidas 15 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

O subsídio mensal para o cargo é de R$ 32.289,54. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. As provas serão aplicadas em Campo Grande, com horários baseados no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) ficará responsável pela organização e execução das duas primeiras etapas do concurso, sob supervisão da Comissão do TJMS. As inscrições ocorrerão entre 18 de agosto e 18 de setembro de 2025, no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz25. A taxa de inscrição é R$ 320,00.

Isenção da taxa será concedida a desempregados e carentes, doadores de sangue e medula óssea, convocados pela Justiça Eleitoral de MS para pleito eleitoral e jurados que atuaram nas Varas do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul. O pedido de isenção deve ser feito entre 16h do dia 18 e 16h do dia 20 de agosto de 2025, no momento da inscrição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece 3.775 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing
Oportunidade
Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing
Empresa abriu várias vagas
Oportunidade
Suzano realiza processos seletivos em quatro municípios de MS
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
Oportunidade
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Oportunidade
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Oportunidade
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Oportunidade
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Oportunidade
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em MS nesta semana

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança