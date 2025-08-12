TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), presidido pelo desembargador Dorival Renato Pavan, lançou o edital do 34º Concurso Público para o cargo de juiz substituto. São oferecidas 15 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

O subsídio mensal para o cargo é de R$ 32.289,54. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. As provas serão aplicadas em Campo Grande, com horários baseados no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) ficará responsável pela organização e execução das duas primeiras etapas do concurso, sob supervisão da Comissão do TJMS. As inscrições ocorrerão entre 18 de agosto e 18 de setembro de 2025, no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz25. A taxa de inscrição é R$ 320,00.

Isenção da taxa será concedida a desempregados e carentes, doadores de sangue e medula óssea, convocados pela Justiça Eleitoral de MS para pleito eleitoral e jurados que atuaram nas Varas do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul. O pedido de isenção deve ser feito entre 16h do dia 18 e 16h do dia 20 de agosto de 2025, no momento da inscrição.

