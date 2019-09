TRF3 abre concurso para nível médio com salário que pode chegar a R$ 11 mil

Expectativa para a abertura das inscrições para o cargo de técnico judiciário no setor administrativo , o TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) abrirá nesta semana as inscrições de seu concurso público que destina uma vaga e cadastro reserva. O órgão também estende as vagas para a seção em São Paulo.

A oportunidade é para nível médio e a renumeração mensal inicial de R$ 7.591,37 podendo chegar até R$ 11.398,39, além de auxílios como: alimentação de R$ 910,08, assistência pré-escolar de R$ 719,62, assistência médica e odontológica de R$ 215 e auxílio transporte.

Oito é numero de vagas entre nível médio e superior para as funções de técnico judiciário na área administrativa, de informática e para o cargo de analista judiciário. Os salários para analista variam em torno de R$ 12.455,30 e podem chegar até os R$ 18.701,52.

As avaliações contém uma prova objetiva de 60 questões e uma prova discursiva/estudo de caso para os cargos, com exceção para Técnico Judiciário na área Administrativa, que terá prova discursiva/redação. A prova será realizada no dia 1° de dezembro. Os locais da prova devem ser divulgados no dia 11 de novembro.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 12 de setembro e 2 de outubro, através do site www.concursosfcc.com.br . A taxa de inscrição estará no valor de R$ 85,00 para técnico e R$ 95 para analista, podendo ser paga até o último dia de inscrição.

Informações mais detalhadas estão contidas no edital.

