"Turismo e Empreendedorismo no MS" Ã© tema da 29Âª EdiÃ§Ã£o do CafÃ© com NegÃ³cios

A 29ª edição do “Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking” contará com a presença do Diretor Presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling e o Diretor Presidente do Grupo Zagaia, Guilherme Miguel Poli, e acontece no dia 24 de março.

A inscrição para o primeiro encontro de 2020 custa R$ 30 e deve ser feita na Doces Momentos ou pelo link.

O evento será às 7h30 da manhã trará dois profissionais, da iniciativa pública e privada para falar sobre "Turismo e Empreendedorismo no MS", e acontece na Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco. Após o encontro será serviço um delicioso café da manhã.

Bruno Wendling é especialista em Ecoturismo, Planejamento e Interpretação em Áreas Naturais. Durante o bate- papo, Bruno pretende mostrar como é a forma do governo de implementar políticas públicas de turismo. “Espero levar inovação e práticas positivas de uma gestão pública eficiente e preocupada em gerar resultados para nossos empresários”, destaca o diretor.

O foco da fundação é trabalhar na entrega de resultados com nível de planejamento inédito, o que é benéfico para quem está atuando no turismo do estado. Para ele as ações da fundação acompanham o ritmo do mercado ao promover segmentação de promoção com demanda ou oferta.

Guilherme Poli é Bacharel em Turismo, Diretor Presidente do Grupo Zagaia e Sócio-proprietário de mais de 10 empreendimentos. Para o evento ele pretende compartilhar toda a sua experiência no ramo e mostrar como o turismo tem um papel social importante no estado.

