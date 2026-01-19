UEMS abre 1.284 vagas pelo SiSU 2026 em cursos de graduação presenciais

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou o edital do SiSU 2026, oferecendo 1.284 vagas em cursos de graduação presenciais, distribuídas entre suas unidades universitárias. As inscrições estão abertas desde 19 de janeiro e seguem até sexta-feira (23), exclusivamente pelo portal do Ministério da Educação.

Do total de vagas, 836 são para ampla concorrência e 448 contemplam ações afirmativas, sendo 258 para candidatos negros (pretos e pardos), 122 para indígenas e 68 para pessoas com deficiência (PCD). A seleção utilizará as notas do Enem das edições de 2023, 2024 ou 2025.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando também a modalidade de concorrência. Durante o período de inscrição, é possível alterar as opções, sendo válida a última confirmação registrada no sistema.

O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro, e as matrículas dos aprovados começam em 2 de fevereiro. Os candidatos não selecionados poderão se manifestar na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O ano letivo de 2026 está previsto para iniciar em 19 de fevereiro. A UEMS reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações de editais, convocações e orientações no site institucional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também