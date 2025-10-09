Menu
Oportunidade

UEMS abre inscrições para contratação de professores temporários e cadastro reserva

As vagas são para psicologia, pedagogia, língua inglesa, ciências econômicas, entre outras

09 outubro 2025 - 15h57Taynara Menezes
UEMSUEMS   (Reprodução/Governo de MS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de professores temporários e formação de cadastro reserva.

As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitárias distribuídas por todo o Estado, como psicologia, pedagogia, língua inglesa, ciências econômicas, entre outras.

Ao todo, 23 editais estão disponíveis, abrangendo vagas nas unidades da UEMS nos municípios de Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Ivinhema, Nova Andradina, Mundo Novo, Naviraí, Cassilândia, Aquidauana, Paranaíba e Amambai.

 Os editais completos estão disponíveis aqui. Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente. 

