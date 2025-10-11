UEMS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de docentes temporários e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitárias distribuídas por todo o Estado.
Ao todo, 23 editais estão disponíveis, abrangendo vagas nas unidades da UEMS nos municípios de Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Ivinhema, Nova Andradina, Mundo Novo, Naviraí, Cassilândia, Aquidauana, Paranaíba e Amambai.
Os editais completos estão disponíveis em: https://ead4.uems.br/
Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente.
