Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

UEMS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas

Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente

11 outubro 2025 - 18h11Luiz Vinicius

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de docentes temporários e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitárias distribuídas por todo o Estado.

Ao todo, 23 editais estão disponíveis, abrangendo vagas nas unidades da UEMS nos municípios de Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Ivinhema, Nova Andradina, Mundo Novo, Naviraí, Cassilândia, Aquidauana, Paranaíba e Amambai.

Os editais completos estão disponíveis em: https://ead4.uems.br/

Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h,
Oportunidade
Museu da Imagem e do Som oferece oficina gratuita de vídeo com celular e IA
Foto: Funsat
Oportunidade
Sextou com vagas: Funsat oferece 1.477 oportunidades em Campo Grande
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para contratação de professores temporários e cadastro reserva
Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Oportunidade
Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores
Oportunidade
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores
carteira clt
Oportunidade
Funtrab promove Feirão da Empregabilidade em MS
Cartórios garantem a autenticidade, a segurança e a publicidade de todos os atos jurídicos no país -
Oportunidade
TJMS lança concurso para delegação de cartórios em Mato Grosso do Sul
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital
Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3.700 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Oportunidade
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado