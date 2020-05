UFMS abre inscrições para programa de estágios nesta quarta-feira

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abrirá nesta quarta-feira (6) o prazo para inscrição em 129 vagas de estágio, voltadas para os estudantes da graduação presencial da instituição. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 29 de maio no site do Pró-estágio.

As oportunidades estão distribuídas na Cidade Universitária em Campo Grande e em todos os câmpus, com reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência. Os estagiários receberão uma bolsa mensal de R$520 e auxílio-transporte.

O acesso será com o Passaporte UFMS. A seleção será baseada no histórico escolar e nos resultados obtidos em uma prova on-line de Língua Portuguesa, que será disponibilizada no próprio site do programa no dia 26 de junho.

As atividades serão desenvolvidas em 20 horas semanais, em períodos não conflitantes com os de aula e a previsão de início é 3 de agosto.

O Pró-estágio busca fortalecer a formação dos estudantes com conhecimentos da atividade profissional, da realidade institucional da UFMS e do funcionamento interno dos órgãos públicos responsáveis pelos serviços educacionais.

As oportunidades, os requisitos para candidatura, as atribuições para cada vaga e demais informações sobre a seleção para o programa Pró-estágio da UFMS podem ser acessados no link.

