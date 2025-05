UFMS está com inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 5 mil

O Concurso Público para Técnicos-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas até este domingo (25).

Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 120,00, e o pagamento pode ser realizado até o dia 26 de maio.

O concurso oferece 47 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, distribuídas em diversos municípios do Estado. As remunerações variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

A prova objetiva, marcada para ocorrer em Campo Grande, terá 60 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

Entre os cargos disponíveis estão Assistente em Administração, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Analista de Tecnologia da Informação, Psicólogo, Zootecnista, Auditor, Bibliotecário-Documentalista e Médico (Clínico Geral e Pediatra).

O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência (PcD) e para candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PPP), conforme a legislação vigente.

O edital completo está disponível também no site da Fapec, onde os candidatos podem conferir detalhes sobre os cargos, requisitos, cronograma e critérios de avaliação. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail [email protected].

