UFMS oferece 104 vagas para aulas de música

As matrículas para 104 vagas remanescentes para aulas de música estão abertas até o dia 18 de abril. As modalidades são violão, trombone, violino e para os coros do PCIU, as aulas são oferecidas pelo projeto de extensão Escola de Música.

Para participar das turmas de violão, trombone e violino é necessário ter o próprio instrumento e idade mínima de 12 anos. Para o coro PCIU New, é preciso ter entre 6 e 10 anos e para o PCIU Mais, entre 11 e 14 anos.

Para realizar a matrícula o interessado deve comparecer na secretaria da Escola de Música, na unidade 22 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Nesta sexta-feira (12), Às matriculas foram até às 17h. Para os dias 15,16 e 18 de abril serão feitas apenas no período da manhã – das 8h30 às 12h.

Para mais informações entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

