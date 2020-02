UFMS oferece 180 vagas em aulas na Escola de Música

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para aulas de técnica vocal, piano, teclado, trombone, violão, violino e violoncelo na Escola de Música da instituição.

São 180 vagas para pessoas de diversas faixas etárias e níveis de conhecimento musical. Para se inscrever para qualquer curso de instrumento musical é pré-requisito possuir o próprio instrumento.

Os interessados devem acessar o formulário disponível neste link. Ao selecionar a modalidade de interesse será possível verificar os dias e períodos de realização das aulas.

As modalidades e turmas estão distribuídas durante a semana nos períodos matutino e vespertino e aos sábados pela manhã. Os alunos selecionados poderão também participar de aulas de teoria musical.

A seleção será feita conforme a ordem de inscrição em cada modalidade; nível de aprendizado e perfil etário de cada turma. A taxa para os selecionados será única para todo o semestre, a partir de R$130, conforme a modalidade e nível do aluno.

O prazo para inscrições vai até 1º de março e a previsão de divulgação do resultado é 4 de março no site da seleção, onde serão publicadas também todas as informações referentes ao processo seletivo e à Escola de Música.

Os inscritos que não forem selecionados em primeira chamada ficarão em uma lista de espera que será utilizada até que sejam preenchidas todas as vagas.

