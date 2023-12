Última oportunidade do ano: Funtrab oferta mais de 1,9 mil vagas na Capital

Entre as oportunidades ofertadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (29), estão ajudante de cozinha, ajudante de obras, carpinteiro, consultor de vendas, dedetizador, eletricista e outros.

O candidato deve ir à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, n º 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

Confira as vagas:

Açougueiro 2 Açougueiro 5 Açougueiro 4 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 4 Agente de pátio 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 2 Ajudante de pátio de sucata 4 Ajudante de pátio de sucata 3 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 2 Ajudante de serralheiro 3 Analista de sistemas 1 Apontador de obras 1 Armador de estrutura de concreto 2 Armador de ferros 5 Arrumador no serviço doméstico 1 Arrumador no serviço doméstico 1 Arte-finalista 2 Assistente de controladoria 1 Assistente de prevenção de perdas 6 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de vendas 5 Assistente de vendas 1 Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) 2 Atendente balconista 2 Atendente balconista 1 Atendente balconista 1 Atendente balconista 3 Atendente balconista 3 Atendente balconista 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 2 Atendente de balcão 2 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 10 Atendente de balcão 3 Atendente de balcão 12 Atendente de balcão 6 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 30 Atendente de cafeteria 1 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 4 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 7 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 5 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 4 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 2 Atendente de padaria 1 Atendente de telemarketing 1 Atendente de telemarketing 1 Atendente do setor de frios e laticínios 1 Atendente do setor de frios e laticínios 50 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 16 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar contábil 2 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de ambulatório 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de armazenamento 15 Auxiliar de armazenamento 8 Auxiliar de armazenamento 20 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de armazenamento 3 Auxiliar de armazenamento 3 Auxiliar de churrasqueiro 1 Auxiliar de cobrança 2 Auxiliar de cobrança 10 Auxiliar de confeiteiro 2 Auxiliar de conservação de obras civis 6 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 4 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 5 Auxiliar de encanador 2 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de laboratorista (indústria) 3 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 3 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 3 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de linha de produção 50 Auxiliar de linha de produção 6 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar de linha de produção 20 Auxiliar de linha de produção 4 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 5 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de logistica 3 Auxiliar de logistica 20 Auxiliar de logistica 5 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 5 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1 Auxiliar de padeiro 3 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de pizzaiolo 3 Auxiliar de serviços no aeroporto 2 Auxiliar de veterinário 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 3 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de mecânica 2 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Azulejista 2 Babá 1 Babá 1 Balconista de açougue 2 Barbeiro 1 Barman 1 Cabeleireiro 1 Caixa de loja 12 Caixa de loja 12 Camareira de hotel 2 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 2 Capataz na pecuária 1 Capataz na pecuária 1 Carpinteiro 5 Carpinteiro 3 Carpinteiro 30 Carpinteiro 10 Carpinteiro de obras 20 Chapista de lanchonete 1 Chapista de lanchonete 2 Chapista de lanchonete 3 Chefe de seção de expedição 2 Churrasqueiro 2 Churrasqueiro 2 Classificador de madeira 2 Comprador 1 Comprador 3 Confeiteiro 1 Confeiteiro 2 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 2 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 4 Consultor de vendas 1 Contínuo 1 Controlador de acesso 5 Copeiro de hotel 2 Copeiro de restaurante 2 Costureira em geral 1 Costureira em geral 24 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 4 Cuidador de idosos 4 Cuidador em saúde 1 Cumim 2 Dedetizador 1 Depilador de couros e peles 1 Editor de mídia eletrônica 1 Educador social 1 Eletricista 2 Eletricista 1 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de linha de baixa-tensão 30 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico 4 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encanador 2 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de andar 5 Encarregado de expedição 3 Engenheiro civil 1 Esteticista corporal 1 Estoquista 2 Estoquista 2 Estoquista 1 Farmacêutico 10 Ferreiro armador na construção civil 30 Fiel de depósito 4 Fiel de depósito 2 Fiscal de prevenção de perdas 4 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 10 Frentista 2 Funileiro de veículos (reparação) 2 Funileiro de veículos (reparação) 1 Funileiro montador 1 Garção 1 Garçom 1 Garçom 1 Gerente administrativo 1 Gerente de frota 1 Inspetor de manutenção (mecânica) 2 Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1 Instalador de painéis 2 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Instalador de tubulações 3 Instalador fotovoltaico 1 Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 2 Jardineiro 1 Lavador de automóveis 2 Lavador de carros 2 Lavador de carros 1 Lavador de carros 2 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 2 Limpador de vidros 2 Lubrificador de automóveis 5 Lubrificador de máquinas 1 Manicure/pedicure 1 Manobrista 1 Marceneiro 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 3 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 1 Mestre de obras 1 Montador de andaimes (edificações) 4 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 20 Motofretista 1 Motofretista 1 Motofretista 2 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 3 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 5 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 2 Motorista entregador 10 Motorista entregador 2 Motorista entregador 3 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção 10 Oficial de manutenção 2 Oficial de manutenção civil 15 Oficial de manutenção predial 5 Oficial de serviços diversos 2 Operador de caixa 2 Operador de caixa 8 Operador de caixa 4 Operador de caixa 2 Operador de caixa 8 Operador de caixa 2 Operador de caixa 2 Operador de caixa 90 Operador de caixa 47 Operador de caixa 6 Operador de caixa 1 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 1 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquinas operatrizes 5 Operador de rolo (impermeabilização) 2 Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) 1 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de telemarketing ativo 4 Operador de vendas (lojas) 10 Operador de vendas (lojas) 5 Operador de vendas (lojas) 1 Operador de vendas (lojas) 4 Orientador de tráfego para estacionamento 2 Padeiro 3 Padeiro 4 Pavimentador 5 Pedreiro 3 Pedreiro 10 Pedreiro 5 Pedreiro 4 Pedreiro 20 Pedreiro 30 Pedreiro 3 Pintor de automóveis 1 Pintor de obras 2 Pintor de veículos (reparação) 1 Piscineiro 1 Piscineiro 1 Pizzaiolo 1 Porteiro 3 Preparador físico 2 Professor de alemão 2 Professor de espanhol 2 Professor de francês 2 Professor de inglês 2 Professor de língua italiana 2 Promotor de vendas 2 Psicólogo organizacional 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de hotel 1 Repórter cinematográfico 1 Repositor – em supermercados 3 Repositor – em supermercados 25 Repositor de mercadorias 3 Repositor de mercadorias 5 Repositor de mercadorias 2 Repositor de mercadorias 6 Repositor de mercadorias 1 Saladeiro 1 Salgadeiro 3 Sepultador 1 Serrador de mármore 1 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Servente de limpeza 10 Servente de limpeza 20 Servente de obras 7 Servente de obras 3 Servente de obras 30 Servente de obras 2 Servente de obras 3 Servente de obras 3 Servente de obras 3 Servente de obras 3 Servente de pedreiro 5 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1 Soldador 1 Soldador 2 Supervisor comercial 1 Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 1 Supervisor de cozinha 1 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Supervisor de vendas de serviços 1 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal 2 Técnico de carnes e derivados 1 Técnico de contabilidade 1 Técnico de rede (telecomunicações) 2 Técnico de refrigeração (fabricação) 3 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico eletricista 1 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico mecânico em ar condicionado 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 2 Telefonista 1 Torneiro mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 2 Trabalhador rural 1 Trabalhador rural 1 Trabalhador rural 1 Tratorista florestal 1 Vaqueiro 2 Vendedor de serviços 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 7 Vendedor interno 4 Vendedor interno 2 Vendedor interno 2 Vendedor interno 2 Vendedor interno 2 Vendedor interno 4 Vendedor interno 3 Vendedor interno 2 Vendedor interno 5 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 6 Vendedor porta a porta 1 Vendedor porta a porta 4 Vendedor porta a porta 3 Vendedor porta a porta 3 Vendedor porta a porta 8 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 4 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 1 Vigia 10 Vistoriador veicular 1 Zelador 1

