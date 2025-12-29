Última segunda-feira do ano começa com 1.251 vagas de emprego na Capital

A última segunda-feira (29) do ano chega com oportunidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho em Campo Grande. Ao todo, 158 empresas estarão em busca de mão de obra para 130 profissões, com a retomada das atividades da Funsat (Fundação Social do Trabalho). O atendimento acontece das 7h às 13h e contempla 1.251 vagas intermediadas pelo órgão, destinadas a trabalhadores com cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

No quadro geral, haverá triagem para diversas funções, entre elas: açougueiro (13 vagas), assistente de vendas (4), auxiliar de estoque (17), auxiliar de linha de produção (53), estoquista (13), motorista de caminhão (40) e pedreiro (5).

Já as triagens de perfil aberto, quando não há exigência de experiência anterior, reúnem oito destaques: ajudante de carga e descarga de mercadorias (13 vagas), auxiliar de escritório (3), frentista (5), operador de telemarketing ativo (40), repositor de mercadorias (118), servente de obras (11), trabalhador de extração florestal (12), além de 10 vagas para vendedor interno.

Para trabalho temporário, são 45 oportunidades distribuídas em sete áreas diferentes. As vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) somam duas: uma para auxiliar de limpeza e outra para auxiliar administrativo.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e Facebook (Funsatcampograndems). O telefone para contato é (67) 4042-0585, ramal 5837. Também é possível consultar o Painel Municipal da Empregabilidade no site oficial da fundação.

