Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta quarta-feira (3) oportunidades em 147 profissões para quem buscar atendimento na agência, totalizando 1.288 vagas apresentadas por 172 empresas de Campo Grande.

Durante a tarde, recrutadores do Atacadão, Grupo Mais Farmácias e Tomazelli estarão na unidade realizando análises e entrevistas para 200 vagas, na última edição da “Super Quarta”, novidade do programa Emprega CG

Para conferir todas as oportunidades, os interessados podem retirar o catálogo diretamente na recepção da Funsat entre 13h e 15h50, sendo que o evento se encerra às 16h, junto com o expediente, enquanto o atendimento regular começa às 7h com vagas para diversas áreas, como açougueiro (18 vagas), assistente de vendas (4), auxiliar de faturamento (4), desossador (3), encanador (3), montador de andaimes (2) e motorista de caminhão (6).

Para funções que não exigem experiência prévia, são 68 oportunidades, incluindo ajudante de carga e descarga (12 vagas), alimentador de linha de produção (10), atendente de frios e laticínios (4), auxiliar de limpeza (88), fiscal de prevenção de perdas (6), operador de telemarketing ativo (40) e repositor em supermercados (23).

A Funsat mantém ainda o compromisso com a inclusão profissional, oferecendo vagas exclusivas para PCDs, como duas para auxiliar de limpeza, além das 48 vagas temporárias disponibilizadas por parceiros da instituição.



A Agência de Empregos está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

