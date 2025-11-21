Últimos dias para se inscrever na seleção de professores da Rede Estadual

O prazo para participação no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS) seguem abertas apenas até 25 de novembro de 2025, às 17h (horário oficial de MS).
O edital prevê oportunidades para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Modalidades e Educação Especial, totalizando 15 cargos disponíveis. Os salários oferecidos são a partir de R$ 7.512,00.
As inscrições, iniciadas em 13 de novembro, devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia. A Prova Escrita Objetiva está marcada para 7 de dezembro, e o cronograma completo da seleção pode ser consultado no release disponibilizado pela SED/MS.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Oportunidade
HU-UFGD abre inscrições para seleção de médicos temporários com salários de até R$ 11 mil
Oportunidade
Funsat realiza Super Quarta com seleção para 154 profissões
Oportunidade
Com bolsa de até R$ 2.178, MPMS abre seleção para estagiários e residentes
Oportunidade
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico e consultor de vendas
Oportunidade
MS inicia a semana com 4.246 vagas de emprego abertas pela Funtrab
Oportunidade
Funsat oferece 51 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Oportunidade
Sejuv abre vagas para cursos gratuitos de oratória e cílios fio a fio na Capital
Oportunidade
Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas de emprego nesta quinta-feira
Oportunidade
Emprega CG: Edição especial do Novembro Azul oferta mais de 350 vagas de emprego
Oportunidade