Últimos dias para se inscrever na seleção de professores da Rede Estadual

O prazo para participação no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS) seguem abertas apenas até 25 de novembro de 2025, às 17h (horário oficial de MS).

O edital prevê oportunidades para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Modalidades e Educação Especial, totalizando 15 cargos disponíveis. Os salários oferecidos são a partir de R$ 7.512,00.

As inscrições, iniciadas em 13 de novembro, devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia. A Prova Escrita Objetiva está marcada para 7 de dezembro, e o cronograma completo da seleção pode ser consultado no release disponibilizado pela SED/MS.

