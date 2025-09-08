Menu
Way Brasil abre 27 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Way Brasil

08 setembro 2025 - 12h37Sarah Chaves
Praça de Pedágio, captada de imagem de câmara instalada na rodoviaPraça de Pedágio, captada de imagem de câmara instalada na rodovia   (Divulgação)

A Way Brasil está com 27 vagas abertas para reforçar o atendimento nas rodovias do Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para funções operacionais voltadas à segurança viária e ao apoio aos usuários.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal waybrasil.gupy.io. O processo seletivo é contínuo e inclui um banco de oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs).

Segundo Fabrício Leme, gerente de Gestão de Pessoas da Way Brasil, a ampliação das equipes garante “um padrão de atendimento mais ágil, humanizado e seguro”, além de reforçar o compromisso da empresa com diversidade e inclusão.

Vagas disponíveis

Operador(a) de Pedágio (3 vagas): Inocência (1), Chapadão do Sul (1), Paranaíba (1)

Operador(a) de Tráfego (4 vagas): Três Lagoas (1), Chapadão do Sul (1), Paranaíba (2)

Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (8 vagas): Cassilândia (2), Costa Rica (1), Três Lagoas (2), Aparecida do Taboado (1), Paranaíba (2)

Resgatista APH (8 vagas): Chapadão do Sul (1), Cassilândia (3), Inocência (1), Três Lagoas (1), Paranaíba (1), Aparecida do Taboado (1)

Condutor(a) APH Socorrista (4 vagas): Aparecida do Taboado (1), Inocência (1), Chapadão do Sul (1), Cassilândia (1).

 

