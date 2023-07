JD1TV: Funcionário da Volvo quase morre esmagado por caminhão

Na tarde desta segunda-feira (17), um funcionário da Volvo, de 26 anos, ainda não identificado, quase foi esmagado por um caminhão que caiu sobre ele enquanto trabalhava.

De acordo com as informações preliminares, o caminhão foi retirado de cima da vítima que está em estado grave, e foi proibida a entrada de novos caminhões no local.

A empresa fica localizada no bairro Moreninhas, próximo ao anel rodoviário, e até o momento, os socorristas informaram que, o funcionário atingido teve traumatismo cranioencefálico e hemorragia.

Uma equipe da Ursa – (Unidade de Resgate e Serviço Avançado), foi até o local para prestar atendimento e a vítima foi levada para a Santa Casa de Campo Grande.

O gerente da empresa, Carlos Santos, afirmou que concederá toda a assistência necessária ao trabalhador. "No momento estamos dando prioridade no atendimento ao nosso colaborador, na sequência vamos apurar os fatos", disse.

