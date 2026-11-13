Um princípio de incêndio atingiu o Consulado Boliviano, localizado na região central de Corumbá, na tarde desta quinta-feira (12). As chamas começaram em um aparelho de ar-condicionado instalado no segundo andar do imóvel, na Rua Sete de Setembro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h e conseguiu controlar o fogo antes que se espalhasse pelo prédio.

Ao chegarem ao local, os militares identificaram fumaça saindo do equipamento. A equipe desligou a energia elétrica do imóvel e utilizou um extintor de pó químico seco para extinguir as chamas. Em seguida, realizou o rescaldo e a ventilação dos ambientes, que estavam tomados pela fumaça.

Uma funcionária do consulado recebeu orientações para procurar um eletricista e providenciar a avaliação do aparelho e das instalações elétricas antes de restabelecer a energia.

Enquanto os bombeiros ainda atendiam a ocorrência, uma segunda chamada mobilizou a equipe, desta vez para um princípio de incêndio em uma residência no bairro Centro América. O fogo atingiu um ventilador, que já havia sido controlado por funcionários de uma tabacaria vizinha com o uso de um extintor.

O equipamento ficou completamente destruído. Os militares fizeram a inspeção do imóvel e a ventilação do ambiente para dispersar a fumaça. Não há informação sobre feridos nas duas ocorrências.