Uma mulher foi presa na noite deste domingo (15), no bairro Santa Fé, em Campo Grande, após agredir o ex-namorado e a atual dele. O caso foi atendido pela Polícia Militar na Rua Itiquira.

Segundo apurado, a PM foi chamada para conter a confusão. Ao chegar ao endereço, a suspeita estava furiosa, proferindo xingamentos e batendo no portão. A equipe entrou na casa para acabar com a confusão.

No momento, a suspeita proferia xingamentos como “prostituta” e “vagabunda” contra a mulher, que é a atual do ex-namorado da suspeita. Para conter a situação, foi necessária a intervenção da equipe para desvencilhar a vítima e a acusada, com ordem para que cessassem as agressões.

Diante da situação, foi necessário solicitar apoio da Força Tática para a condução das partes ao Centro de Policiamento Especializado (Cepol), unidade da Polícia Civil.

Segundo a PM, a suspeita não colaborava com a equipe e se negava a ser transportada na viatura, ficando extremamente exaltada e agressiva. Foi necessário o uso de algemas para salvaguardar a integridade física dela e da própria guarnição. As partes foram encaminhadas e entregues no Cepol.

O homem apresentava escoriações no pulso direito e no cotovelo, além de um corte na parte interna do lábio inferior. Ele também reclamava de dores na cabeça devido às batidas desferidas pela acusada. A mulher não apresentava lesões aparentes.

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