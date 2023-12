3° do dia: motorista de caminhonete morre em acidente na BR-163 em Campo Grande

Motorista de um Renault Clio, ainda não identificado, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete S-10 na manhã deste sábado (9), na rodovia BR-163, saída para Jaraguari, em Campo Grande. Esse é o terceiro acidente com morte que acontece somente neste período na cidade.

Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, sendo de Jaraguari para Campo Grande, mas por alguma intercorrência na pista, o condutor da caminhonete acabou atingindo violentamente a traseira do Renault Clio.

Com o impacto, o veículo de passeio rodou na pista e ficou com a traseira completamente destruída. O motorista acabou arremessado do carro com a força da colisão e morreu após cair no canteiro central da rodovia.

A caminhonete também sofreu avarias. O acidente provocou seu capotamento e o motorista foi socorrido com alguns ferimentos pelo corpo pela CCR MSVia e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para controlar o trânsito e evitar maiores problemas, aguardando a chegada da Polícia Científica para deliberação do corpo da vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também