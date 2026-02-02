4ª DP Moreninhas encerra custódia de presos e passa a focar em atendimento à população

Acabou a custódia de presos no 4º Distrito Policial, localizado na região das Moreninhas — a partir de hoje, a unidade passa a operar exclusivamente com foco em sua atividade-fim que é a investigação criminal e o atendimento qualificado à população.

A medida é vista como um "marco histórico" pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), que celebrou a desativação definitiva das celas de custódia da delegacia. Segundo divulgado, isso é fruto de uma articulação estratégica da atual gestão da Polícia Civil junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), sua Secretaria Executiva de Justiça e à Coordenadoria de Políticas Penitenciárias.

O movimento encerra um ciclo de décadas em que policiais civis precisavam dividir o tempo entre o trabalho investigativo e a guarda de detentos — função que agora recai integralmente sobre o sistema penal adequado.

Mais investigação, menos burocracia

Com a liberação das carceragens, o ganho imediato será sentido no efetivo policial. Investigadores e escrivães, antes sobrecarregados com a rotina de vigilância, alimentação e escolta de presos, agora estão totalmente mobilizados para o esclarecimento de crimes e o registro de boletins de ocorrência.

“Este é um divisor de águas para a 4ª DP. Ganha o policial, que volta a exercer sua função constitucional de investigação, e ganha o cidadão, que encontrará uma delegacia mais ágil, com atendimento célere e foco total na resolução de conflitos”, destaca a Delegacia-Geral.

Dignidade e direitos resguardados

A medida também atende a preceitos fundamentais de direitos humanos. Historicamente, as delegacias de polícia não possuem infraestrutura para custódia prolongada, sendo projetadas apenas para detenções temporárias de flagrante.

Com a transferência definitiva para presídios, os detentos terão seus direitos resguardados em locais que oferecem:

- Espaço físico adequado conforme a Lei de Execução Penal;

- Assistência médica e jurídica contínua;

- Condições sanitárias e de ressocialização apropriadas.

Interlocução e gestão

O feito é resultado de meses de tratativas entre a Delegacia-Geral da PCMS e a Secretaria Executiva da SEJUSP. A integração permitiu o remanejamento estratégico de vagas no sistema prisional, viabilizando o “esvaziamento” do 4º DP, que servia como um dos últimos gargalos de custódia na Capital.

Com esta ação, a Polícia Civil de MS reafirma o compromisso de modernizar sua atuação, transformando as delegacias em centros de inteligência e acolhimento ao público, devolvendo a “polícia judiciária” à sua verdadeira essência.

Serviço: O 4º Distrito Policial de Campo Grande segue com atendimento ao público 24h para registros de ocorrências, agora com foco exclusivo em segurança e investigação.

