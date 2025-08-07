Menu
Polícia

A caminho da Unei Dom Bosco, adolescentes fogem de viatura em Campo Grande

Menores infratores estavam no banco traseiro e como não estavam algemados, conforme legislação, abriram a porta e fugiram

07 agosto 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Unei Dom Bosco, em Campo GrandeUnei Dom Bosco, em Campo Grande   (Divulgação/MPMS)

Dois adolescentes, menores infratores, estão sendo procurados pelas autoridades após fugirem da viatura que os levava para a Unei Dom Bosco, em Campo Grande.

O episódio aconteceu na manhã de terça-feira (6) e até o momento, eles não foram localizados pelas autoridades.

Conforme a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), a fuga aconteceu por volta das 11h30, quando os dois adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa, fugiram da viatura.

Em nota, a secretaria explicou que a fuga aconteceu nas proximidades do complexo penitenciário do Jardim Noroeste, quando a viatura para em um semáforo. "Os socioeducandos, que estavam no banco traseiro e não estavam algemados – conforme determina a legislação –, abriram a porta e fugiram".

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos agentes de segurança socioeducativa e todas as autoridades competentes foram acionadas para ajudar na recaptura dos adolescentes.

