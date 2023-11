'A Grande Família': Cinco parentes são presos por tráfico de drogas durante operação

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), em Selvíria, a terceira fase da operação “A Grande Família”, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão no município e também no presídio de segurança média de Três Lagoas. A ação tem por objetivo, o combate ao tráfico de drogas no município de Selvíria.

Desde o início da operação já foram presos cinco integrantes da mesma família que dominavam o tráfico de drogas no bairro da Véstia, em Selvíria. Um sobrinho convidado pelo tio, que está dentro do presídio, se faccionou e estava vendendo drogas na cidade.

Ele acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foi encontrado um tablete com aproximadamente 100 gramas de maconha, além de R$ 163,75.

Também foi cumprido mandado de prisão preventiva em seu desfavor, pelos crimes antigos.

Simultaneamente foi cumprido mandado de busca e apreensão na cela do presídio de segurança média, onde encontra-se o tio do jovem, visando a apreensão de aparelhos celulares que serão devidamente periciados.

