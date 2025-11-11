Menu
Polícia

Abaixo da média nacional, MS é considerado o 7º estado mais seguro do Brasil

Estado conta com uma taxa de 18,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, ficando abaixo da média nacional de 23

11 novembro 2025 - 14h40Luiz Vinicius
Polícia Militar atua no centro e nos bairrosPolícia Militar atua no centro e nos bairros   (Sejusp)

Mato Grosso do Sul foi eleito o sétimo estado mais seguro do país, conforme dados do Ministério da Saúde do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O estado manteve a estabilidade nos índices, já que nos dois últimos anos, 2023 e 2024, figurou na sexta colocação de todos os estados, com uma taxa de 18,5 homicídios a cada 100 mil habitantes.

Esse número, inclusive, é inferior à média nacional de 23. Atualmente, o estado conta com uma população de 2.891.046 habitantes.

A capital, Campo Grande, ocupa a 7ª posição entre as capitais brasileiras mais seguras, com 20,1 homicídios por 100 mil habitantes.

Outro destaque é Três Lagoas, que se consolida como a cidade mais segura do estado, com índice de 18,1 homicídios por 100 mil habitantes.

