Abandonada e sem nada em casa, idosa é resgatada pela Polícia Militar em Campo Grande

Uma idosa, de 82 anos, foi resgatada após ser encontrada sozinha e em situação de abandono em uma casa localizada na Rua Litoranea, região do Jardim Bonança, em Campo Grande. O resgate foi realizado durante a noite de domingo (3).

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas através de uma denúncia anônima. Ao chegar no endereço indicado, encontraram os portões do imóvel trancados. Em determinado momento, a neta da vítima entrou em contato com os militares, através das câmeras de segurança do imóvel.

Ela então detalhou que sua avó estaria dormindo dentro de casa. Por conta da denúncia, foi solicitado que a mulher comparecesse ao endereço, para que os policiais pudessem verificar as condições da residência.

Ao entrar na casa, os militares encontraram várias marmitas vazias espalhadas próximo à entrada. Além disso, a residência tinha apenas uma cadeira e a cama da vítima, com um colchão em cima, não sendo encontrados outros imóveis.

Por conta da situação, todos foram encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado e será investigado.

