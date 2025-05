Abandonado por comparsa, ladrão é preso após roubar moto no Noroeste

Ladrão, de 39 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (22), após roubar uma motocicleta de um homem, de 47 anos, próximo de uma conveniência, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O criminoso chegou a ser abandonado pelo comparsa, que fugiu para o meio de uma mata existente na região da 'Favelinha', na rua Era Atômica.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o proprietário da motocicleta explicou que estava próximo à conveniência, quando os dois indivíduos, portando uma faca, o abordaram e anunciaram o assalto.

A vítima ligou para a Polícia Militar pedindo ajuda e indicou para qual região eles tinham fugido com o veículo. Durante as rondas, os militares conseguiram localizar os dois indivíduos, tendo um fugido e outro tentando levar a motocicleta, mas foi alcançado.

Com ele foi encontrado uma faca, usada no momento do assalto. O ladrão recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado de pessoas.

