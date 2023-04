Abordado em flagrante com drogas, traficante debocha e diz que a Justiça é "uma mãe"

A abordagem aconteceu quando a polícia fazia rondas pelo bairro Lar do Trabalhador na madrugada deste sábado (22), quando viu os dois homens que ficaram agitados ao perceber a viatura na Rua Fernando Luís Fernandes, esquina com a Rua Américo Marques.



Os suspeitos tentaram ficar atrás de um poste usando a baixa iluminação da rua, no entanto foram abordados e revistados, sendo que com um deles foi encontrado uma bolsinha preta com 8 porções de substância análoga à maconha, dois chips de celular, um aparelho celular, e a quantia de R$55 em espécie.

O homem identificado como Anderson alegou que "faz correria" de venda de entorpecentes dentro e fora da Casa do Albergado, pois é o meio que encontrou para sobreviver, já que não arruma emprego. O suspeito ainda debochou da equipe policial dizendo que o entorpecente localizado com o mesmo somente poderia enquadrá-lo como usuário, pois ele tem carteirinha de usuário de drogas.

Ao ser questionado por ter falado que fazia os "corre" com o entorpecente, Anderson sorriu e disse que a "Justiça é uma mãe". Durante checagem no sistema de segurança, os policiais confirmaram que a dupla possuía mandado de Prisão por Evasão.

Eles alegaram que fugiram pelo telhado na madrugada, com o apoio de uma corda que fica amarrada no teto do estabelecimento, após responderem a lista de presença.

A dupla recebeu voz de prisão, sendo conduzidos e apresentados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e a droga ficou apreendia na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

