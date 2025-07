Abusador de crianças é preso pelo Batalhão de Choque no Portal Caiobá

Homem, de 41 anos, foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão, durante a tarde desta segunda-feira (30), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele era acusado de estuprar duas crianças e ainda tentar abusar sexualmente de uma mulher, durante uma corrida de aplicativo.

Quem prendeu o indivíduo foi uma equipe do Batalhão de Choque, que contou com auxílio da 6° Companhia Independente da Polícia Militar, que conseguiu localizar e pedir apoio na prisão pelo acusado.

As informações divulgadas apontam que o homem tinha uma passagem por estupro de vulnerável em 2015. Na época, a sobrinha, de 14 anos, o denunciou pelo crime e afirmou que os abusos aconteceram desde quando ela tinha 7 anos. No registro, a família foi visitar uma parente no hospital e a vítima ficou na companhia do acusado num veículo, quando ele passou a mão nas partes íntimas da criança.

Na segunda denúncia de estupro, já em 2017, o acusado era padrasto de uma criança de 7 anos, e com auxílio do pai biológico, buscou as autoridades para relatar que a vítima foi estuprada pelo menos três vezes mediante conjunção carnal.

E a última denúncia, uma tentativa de estupro, aconteceu numa corrida de aplicativo, em 2022, quando o acusado buscou uma passageira na rodoviária de Campo Grande e logo encerrou a corrida, passando por vários lugares ermos, onde tentou agarrar a vítima, mas ela saltou do carro em movimento.

Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão após a prisão nesta segunda-feira e ficará à disposição da justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também