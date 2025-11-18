Menu
Polícia

'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora

Após o crime ele se entregou as autoridades

18 novembro 2025 - 13h51Brenda Assis     atualizado em 18/11/2025 às 14h04

Diovani Alfredo Dique de Oliveira, 31 anos, suspeito de matar a companheira na manhã desta terça-feira (18) em Sonora, no norte de Mato Grosso do Sul, se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia da cidade e confessou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de investigação já havia identificado indícios suficientes da ocorrência de um feminicídio e iniciou buscas para localizar o suspeito. Enquanto as diligências eram realizadas, o homem compareceu à delegacia e foi imediatamente detido.

Ele afirmou aos policiais que havia matado a companheira, Gabrielli Oliveira dos Santos, de 25 anos, e que o corpo dela estava na casa onde os dois moravam.

A polícia foi até o endereço e encontrou a mãe da vítima e o pai do autor dentro da residência, que já não estava preservada, pois familiares e populares haviam entrado no local antes da chegada das equipes.

No quarto, os agentes localizaram Gabrielli sobre a cama, já sem vida, com uma mancha de sangue no colchão.

Foram acionados a perícia criminal e a funerária. O suspeito segue detido, e o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sonora.

