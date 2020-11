Acadêmica de direito baleada por advogado se recupera de cirurgia

A acadêmica de direito de 36 anos que foi vítima de uma tentativa de homicídio pelo advogado Erick Gustavo Rocha Terán, 43 anos na manhã de segunda-feira (2), está em recuperação do procedimento cirúrgico na Santa Casa de Campo Grande.

A vítima, esposa do agressor estava em um escritório de advocacia localizado, no Jardim dos Estados, em Campo Grande quando foi baleada de raspão no cotovelo esquerdo e após cirurgia feita pela equipe de ortopedia da Santa Casa, ela se encontra orientada e estável.

Já Erick Gustavo Rocha atirou na própria cabeça após atentar contra a vida da mulher, e não resistiu.

