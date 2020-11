Ação da PF mira organização que movimentou meia tonelada de cocaína e R$ 24 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira (9) a operação Aversa, que mira uma organização criminosa que movimentou R$ 24 milhões e meia tonelada de cocaína. A ação acabou na prisão de nove pessoas, sendo oito em Corumbá e uma em Campo Grande.

Fora 33 mandados cumpridos em Mato Grosso do Sul e São Paulo para onde a cocaína era levada. Ao total foram cumpridos 13 mandatos de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão.

Em MS, as ordens judiciais foram cumpridas em Campo Grande e Corumbá. No Estado de SP estão sendo cumpridos em Guarulhos, Presidente Prudente, Martinópolis, Regente Feijó e Bauru.

Conforme a PF, as carretas eram construídas especificamente para o transporte de drogas, além de estrutura de pagamentos de motoristas, auxiliares e fornecedores de entorpecentes. A quadrilha comprava semirreboques e inseria vãos nas longarinas, permitindo a ocultação da cocaína no novo espaço criado no interior dos “chassis” das carretas.

As alterações eram tão profundas que exigiam a “remontagem” dos veículos, com uso de mão-de-obra especializada.

Foram apreendidos caminhões, semirreboques, automóveis, lanchas, moto-aquática, sequestro de bens imóveis e bloqueio de valores no sistema bancário. Somente entre os bens móveis e imóveis, a equipe de investigação estima que mais de R$ 5,5 milhões tenham sido retirados da organização criminosa.

Financiador - A operação identificou em São Paulo o principal financiador das operações ilícitas do grupo. Aversa é uma localidade italiana conhecida pela produção de um tipo específico de queijo, cujo nome é o mesmo da alcunha de um dos principais investigados na operação.

Os presos serão conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá. A operação conta com 70 policiais.

