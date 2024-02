Ação da Polícia Federal em MS resultou na prisão de 1.218 foragidos em 2023

Sarah Chaves, com informações da PF

Realizando busca ativa e constante de foragidos da justiça há cerca de três anos, a partir da criação de Grupos e Núcleos de Capturas em todas as suas unidades, a Polícia Federal prendeu, somente no estado de Mato Grosso do Sul, 1.218 foragidos da justiça - federal e estadual - durante o ano de 2023

Algumas das prisões foram realizadas com o apoio das forças de segurança do estado, como a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana - GCM, após a troca de informações sobre o paradeiro, as características e demais dados que pudessem identificar o fugitivo.

Após realizadas as prisões os indivíduos são encaminhados imediatamente para o sistema prisional.



Algumas prisões foram emblemáticas, como a que ocorreu no pantanal, em região de difícil acesso, a prisão de um foragido contou inclusive com o apoio aéreo de helicóptero da Polícia Federal. O foragido era empregado na fazenda onde foi capturado. Condenado por homicídio, com pena de 14 anos em regime fechado, possuía também registros pela prática de outros crimes, incluindo estupro de vulnerável e roubo.

Em Ponta Porã, foi preso um indivíduo foragido da Justiça Estadual de Santa Catarina, condenado a mais de 19 anos de reclusão, com extensa ficha criminal e condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico, comercial ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros. Procurado há pelo menos 10 anos, fazia uso de documentos falsos.

Outro homem foragido da justiça desde 2014, procurado por estupro de vulnerável, foi preso em junho de 2023, em Campo Grande, quando realizava um serviço de pintura em uma residência.

Foi realizada a captura de um foragido numa propriedade rural de Corumbá, pela prática dos crimes de homicídio qualificado - matou a esposa com um tiro na cabeça -, e de estupro de vulnerável - estuprou e engravidou uma adolescente de 12 anos.

Na cidade de Três Lagoas, em setembro de 2022, foram encontrados corpos mutilados e carbonizados, características do denominado “tribunal do tráfico”. Dois dos mandantes/executores fugiram, sendo presos poucos dias depois, sendo um em Três Lagoa e o outro em São José do Rio Preto/SP.

Em Dourados, foi preso um psicólogo acusado de violentar 13 pacientes durantes as sessões de terapia que ocorriam nas cidades de Fátima do Sule Dourados. Também em Dourados foi realizada a prisão de um homem de 63 anos, por diversos crimes contra a dignidade sexual, que estava foragido da justiça condenado por estupro.

Um foragido equatoriano, procurado pela Interpol como um dos 10 mais procurados do Equador, foi preso em setembro em Campo Grande. O foragido trabalhava na produção de pó de pedra e foi preso ao chegar no trabalho.

Também em Campo Grande/MS, um hacker, invasor do sistema do Tribunal Regional Federal de São Paulo, procurado pela INTERPOL, foi preso em meados de setembro.

