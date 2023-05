Ação rápida de guarda impediu que adolescente esfaqueasse outras pessoas

A ação rápida do agente patrimonial da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, no Centro da Capital, impediu que outras pessoas fossem atingidas pelo adolescente, que acabou esfaqueando uma mãe, de 46 anos, na região da lombar.

O menor, com idade entre 15 e 17 anos, foi detido pelo guarda, estava com duas facas no momento e seria ex-aluno da escola, atualmente ele estava em uma escola estadual. O adolescente prestará depoimento e ficará à disposição da justiça.

A vítima, uma advogada, foi socorrida para uma Unidade de Saúde pelo Corpo de Bombeiros. Após o ocorrido, os pais dos demais alunos foram buscar os filhos, bastante aflitos e preocupados com a situação.

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) ainda não se pronunciou sobre o caso.

