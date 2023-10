Acertando 'rixa antiga', mulher arma emboscada e esfaqueia a rival em Miranda

Uma rixa antiga teria motivado um ‘acerto de contas’, entre duas jovem de 24 e 22 anos, na tarde de sábado (28), no Bairro Maria do Rosário, localizado na cidade de Miranda. A mulher, de 22 anos, foi esfaqueada nas costas pela outra.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir atender um caso lesão corporal, onde duas mulheres estavam brigando na rua. Ao chegar no local, os policiais não encontraram nada, mas foram informados por populares que uma das brigonas havia sido esfaqueada e socorrida por uma ambulância até o hospital.

Na conversa, os policiais ficaram sabendo ainda onde a autora da facada estaria. Hospedada na casa de parentes, a jovem de 24 anos, contou que tinha uma rixa antiga com a vítima. Ontem enquanto estava armada com uma faca, ela aguardou a outra passar pela rua para iniciar uma espécie de acerto de contas.

A conversa evoluiu e as duas entraram em vias de fato. Em determinado momento, a vítima foi atingida com um golpe nas costas. Populares intervieram para separar as brigonas. A autora da facada foi detida pela guarnição e encaminhada para a Delegacia de Policia Civil de Miranda.

Procurada pelos policiais no hospital, a vítima apresentou a mesma versão passada pela autora aos militares. O caso foi então registrado como homicídio na forma tentada.

