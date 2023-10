Acidente causa engavetamento com três carros e gera confusão no Jardim Panamá

Um engavetamento de três veículos terminou em confusão no Jardim Panamá na noite de ontem (14), e no local, testemunhas foram coagidas até a chegada da Polícia Militar.



De acordo com o registro policial, o motorista do Chevrolet Classic que estava com uma criança de seis meses na cadeirinha no banco de trás do carro, parou no semáforo, quando foi atingido na traseira por Renan que conduzia o Fiat Palio. Os dois são familiares e estavam indo pra casa no momento do acidente.



Logo depois o Palio também foi atingido na traseira por Roberto da Silva de 50 anos, que conduzia um VW/Santana.



Em conversa com os militares, o motorista do Santana apresentava vários sinais de embriaguez e chamou o seu filho no local, onde o mesmo teria intimidado as testemunhas dizendo que era perca de tempo em cobrar deles, que teriam influência e que nada poderia acontecer a eles.



O autor se recusou a realizar o teste de alcoolemia e sustentou que não era ele o condutor do veículo VW/Santana e sim sua nora, informação que foi desmentida por todas as quatro testemunhas, além de haver diversas contradições nas falas do autor, e também de seu filho.



Segundo o boletim de ocorrência, o condutor de 50 anos confirmou a ingestão de bebida alcoólica por volta de 15h e apresentava odor etílico, desequilíbrio, desordem nas vestes e ironia.



Os motoristas do Fiat e Chevrolet passaram pelo bafômetro que não apontou uso de álcool. A criança que estava na cadeirinha do primeiro veículo não se feriu.

Já o motorista do Santana foi conduzido até esta Delegacia Depac Cepol para as devidas providências e o veículo foi encaminhado ao pátio do Detran por problemas com adocumentação. Os demais envolvidos foram liberados.



































