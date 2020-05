Acidente causa morte de professora em Campo Grande

A professora Suellen Vilela Brasil, de 32 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite deste sábado (30), em Campo Grande. A vítima teve o carro atingido na traseira por um veículo conduzido por motorista embriagado, na Avenida Gury Marques.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A vítima seguia em um veículo Renault Clio, sentido Avenida Guaicurus, quando em frente a uma empresa de transportes na Vila Cidade Morena, reduziu a velocidade, ocasião em que foi atingida na traseira por um Gol ocupado pelo homem.

Com o impacto, o automóvel de Suellen foi lançado à direita e atingiu uma árvore. Ela não resistiu e morreu no local. O Gol, por sua vez, saiu pela esquerda, atravessou o canteiro central e parou na outra faixa de rolamento.

O motorista, que estava com sinais de embriaguez, admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele afirmou que a vítima parou em um cruzamento, mas ele não conseguiu frear a tempo atingindo a traseira do outro carro.

Diante dos fatos, foi preso e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas, pois reclamava de dores pelo corpo. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo, conforme boletim de ocorrência da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia).

Deixe seu Comentário

Leia Também